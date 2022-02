Stand: 16.02.2022 20:58 Uhr SSC Schwerin mit souveränem Heimsieg

Die Volleyballerinnen des SSC Schwerin haben auch das zweite Bundesliga-Duell binnen drei Tagen gegen das Tabellenschlusslicht VC Neuwied 77 für sich entschieden. Am Mittwoch gelang der Mannschaft von Trainer Felix Koslowski wie schon am Montag ein 3:0 (25:15,25:20,30:28)-Erfolg gegen den Aufsteiger. Bereits am Freitag (20 Uhr) steht die nächste Partie auf dem Programm. Dann ist der bislang unangefochtene Spitzenreiter MTV Stuttgart Gast in der Schweriner Arena. | 16.02.2022 20:57