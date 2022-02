Stand: 14.02.2022 13:50 Uhr Rostock: Erneut Qualitätssiegel für Rheumaklinik

Das Rheumazentrum am Rostocker Südstadtzentrum ist zum sechsten Mal in Folge mit dem Gütesiegel des Verbandes Rheumatologischer Akutkliniken ausgezeichnet worden. Damit werde die seit 2012 gleichbleibend hohe Qualität der Patientenversorgung gewürdigt, hieß es zur Begründung. An der größten rheumatologischen Akutklinik des Landes mit eigenem Bewegungsbad wurden im vergangenen Jahr mehr als 3.400 Rheumapatienten ambulant, teilstationär und vollstationär behandelt. Nach Angaben der Deutschen Rheuma-Liga gibt es in Mecklenburg- Vorpommern etwa 50.000 Rheumakranke. | 14.02.2022 13:50