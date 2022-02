Stand: 12.02.2022 19:05 Uhr Neubrandenburg: Karl-Marx-Denkmal beschädigt

In Neubrandenburg ist ein Denkmal des Gesellschaftstheoretikers Karl Marx beschädigt worden. Laut Polizei wurde eine Hand der etwa 2,20 Meter hohen Bronzefigur abgetrennt. Der genaue Zeitraum des Vorfalls ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Staatsschutz prüfe aber auch einen politischen Hintergrund. Das Auftragswerk des Berliner Bildhauers Gerhard Thieme steht seit 1969 in Neubrandenburg, war nach 1990 aber über Jahre in einem Depot eingelagert gewesen und nach jahrelangem Streit 2018 wieder aufgestellt worden. | 12.02.2022 19:04

