Stand: 12.02.2022 12:33 Uhr Rostock: Stadtwerke mit neuem Aktionär aus Bayern

Die Stadtwerke Rostock AG haben einen neuen Aktionär. Die Thüga Aktiengesellschaft übernimmt rund 12,5 Prozent der Anteile an der städtischen Gesellschaft, wie das Unternehmen mit Sitz in München mitteilte. Die Geschäftsanteile wurden zuvor vom Schweriner Energieversorger Wemag gehalten. Die Thüga AG ist deutschlandweit an rund 100 kommunalen Unternehmen beteiligt. Die Stadtwerke beschäftigen aktuell rund 700 Mitarbeiter. | 12.02.2022 12:33

