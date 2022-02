Stand: 12.02.2022 15:27 Uhr Schwerin: Rund 600 protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Rund 600 Menschen haben am Sonnabendvormittag in Schwerin gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen demonstriert. Parallel gab es dazu auch eine Protestversammlung an der rund 20 Menschen teilnahmen. Die Polizei schützte beide Versammlungen, sie verliefen weitgehend störungsfrei, wie es hieß. | 12.02.2022 15:27

