Stand: 12.02.2022 09:00 Uhr Rechlin: Zeugensuche nach Bootsmotoren-Klau

In Rechlin an der Mecklenbrgischen Seenplatte haben Unbekannte zwei Bootsmotoren gestohlen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zum Gelände eines Yachtbauers. Dort montierten sie bei zwei Booten die Motoren ab und entkamen mit einem unbekannten Fahrzeug. Es entstand ein Schaden von rund 32.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen. | 12.01.2022 09:00