Stand: 11.02.2022 14:00 Uhr Bützow: Neuer Interessent für Molkerei

Für die Molkerei in Bützow im Landkreis Rostock geht es möglicherweise doch weiter. Eigentümer ist derzeit die Hochwald foods aus Rheinland Pfalz. Sie will den Betrieb in Mecklenburg-Vorpommern aufgeben. Nach ihren Angaben gibt es einen Interessenten, der den Standort übernehmen könnte. Ein niederländischer Futtermittelhersteller will demnach im kommenden Monat die Anlagen für seine Produktion testen. Dafür soll vor allem der weithin sichtbare Milchturm wieder aktiviert werden. Der lag in den vergangenen Jahren still, nachdem keine Frischmilch mehr verarbeitet wurde. Hochwald foods hatte sich zuletzt auf die Aufbereitung von Trockenmilchpulver spezialisiert. Das habe sich finanziell nicht gerechnet, hieß es zur Begründung für die beabsichtigte Schließung. | 11.02.2022 14:00