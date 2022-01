Stand: 03.01.2022 08:45 Uhr Greifswald: 500 Jahre altes Buch kehrt zurück

Die historische Bibliothek ehemaliger Mönche im Greifswalder Dom hat ein wertvolles Exemplar zurückerhalten. Das mehr als 400 Jahre alte Buch war lange verschollen. Es befand sich in einem Privathaushalt, so Dompastor Tillmann Beyrich. Ein Mann hatte das Buch als kleiner Junge in den in den 80er Jahren aus dem Dom entwendet und traute sich lange nicht, das Werk in lateinischer Sprache zurückzugeben. Doch das belastete den Mann mehr als 30 Jahre, sodass er es schuldbewusst zurückgab, so Beyrich. | 20.01.2022 11:32