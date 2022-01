Stand: 18.01.2022 13:46 Uhr Corona: Mehr als drei Millionen Impfungen in MV verabreicht

Mecklenburg-Vorpommern hat die Marke von drei Millionen Impfungen seit Beginn der Corona-Impfkampagne überschritten. Bis zum 18. Januar seien 3.015.313 Impfungen im Nordosten verabreicht worden, teilte Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) am Dienstag in Schwerin mit. "Jede Impfung ist wichtig, weil sie einen selbst und andere schützt und da wir damit unserem gemeinsamen Ziel, raus aus der Pandemie zu kommen, immer näher kommen", betonte die Politikerin. Für die kommenden Wochen kündigte Drese - vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen wegen der Omikron-Variante - einen Schwerpunkt der Impfkampagne bei den 12- bis 17-Jährigen an. Es solle auch zusätzliche Impfangebote im Umfeld von Schulen geben. | 18.01.2022 13:45