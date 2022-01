Stand: 18.01.2022 10:26 Uhr Fach "Gesellschaftswissenschaften" kommt erst 2023

Das geplante neue Schulfach "Gesellschaftswissenschaften" wird in Mecklenburg-Vorpommern doch erst später eingeführt. Das Fach war ein Herzensprojekt der früheren Landesbildungsministerin Bettina Martin (SPD). Es soll in der fünften und sechsten Klasse die bisherigen Fächer Geographie, Geschichte und "Arbeit-Wirtschaft-Technik" mit Sozialkunde zusammenführen. Damit sollen vor allem Inhalte politischer Bildung früher in den Unterricht einfließen. Das neue Fach sollte an maximal 45 Modellschulen im kommenden Schuljahr starten - Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) verschiebt das Vorhaben nun um ein Jahr. | 18.01.2022 10:26