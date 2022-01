Stand: 09.01.2022 19:16 Uhr A19: Transporter fährt gegen Räumfahrzeug - zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall mit einem Streufahrzeug sind auf der A19 zwei Menschen verletzt worden. Die Autobahn war deshalb am Sonntagnachmittag in Richtung Norden vier Stunden gesperrt. Zwischen Krakow am See und Güstrow war laut Polizei ein Transporter ungebremst auf das Räumfahrzeug aufgefahren. Im Transporter wurden der 41-jährige Fahrer und sein 32 Jahre alter Beifahrer so schwer verletzt, dass sie per Hubschrauber in ein Krankenhaus kamen. Der 63 Jahre alte Fahrer des Winterdienstes blieb unverletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. | 09.01.2022 19:15

