Stand: 09.01.2022 14:10 Uhr Anklam: Brand in Zuckerfabrik mit 100.000 Euro Schaden

Bei einem Brand in der Zuckerfabrik in Anklam (Kreis Vorpommern-Greifswald) ist ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Personen wurden laut Polizei nicht verletzt. Das Feuer brach demnach in einer Produktionsanlage für Pellets aus. 50 Feuerwehrleute löschten den Brand. Nach ersten Untersuchungen zur Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. | 09.01.2022 14:10

