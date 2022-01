Stand: 06.01.2022 15:29 Uhr Stralsund: Claudia Müller Koordinatorin für maritime Wirtschaft

Die Stralsunder Bundestagsabgeordente Claudia Müller ist zu Koordinatorin der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft und Tourismus ernannt worden. Das Bundeskabinett hat die Grünenpolitikerin am Vormittag offiziell mit der Aufgabe betraut. Müller sagte nach ihrer Ernennung, sie wolle mit großen Engagement die Herausforderungen in der maritimen Branche angehen und den Ausbau der klimaneutralen Schifffahrt vorantreiben. Mit Bezug auf die angeschlagenen MV-Werften sagte sie, dass Werften in Deutschland grundsätzlich sehr wichtig seien. | 06.01.2022 15:27