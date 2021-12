Stand: 28.12.2021 12:39 Uhr Greifswald: Stadt mit der jüngsten Bevölkerung

In Mecklenburg-Vorpommern hat die Universitätsstadt Greifswald unter den Städten mit mehr als 20.000 Einwohnern die jüngste Bevölkerung. Ende 2020 lag der Altersdurchschnitt in Greifswald bei genau 43 Jahren und damit 4,4 Jahre unter dem Landesdurchschnitt von 47,4 Jahren, wie das Statistische Amt MV am Dienstag in Schwerin mitteilte. Im Vergleich der Landkreise und kreisfreien Städte lebten in der Universitätsstadt Rostock die jüngsten Menschen mit einem Altersdurchschnitt von 45,2 Jahren, gefolgt von Schwerin (46,5 Jahre) und dem Landkreis Nordwestmecklenburg (46,9 Jahre). | 28.12.2021 12:39