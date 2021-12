Stand: 27.12.2021 10:46 Uhr Rostock: Neue Fährlinie nach Stockholm gut ausgelastet

Die Fährline "Hansa Destinations" ist mit der Auslastung der Route Rostock - Stockholm zufrieden. Seit August bietet "Hansa Destinations" diese Route an, 18 Stunden dauert die Überfahrt. Der Fokus der Verbindung liege aber klar auf dem Frachttransport. Aktuell fährt die MS Drotten jeden zweiten Tag abwechselnd in Rostock und Nynäshamn in Schweden ab. Ziel ist es, die Route mit einem weiteren Schiff zu bedienen und so tägliche Abfahrten zu ermöglichen. | 27.12.2021 10:46