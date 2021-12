Stand: 18.12.2021 10:52 Uhr Prora: Einbruchdiebstahl in Dokumentationszentrum

Unbekannte sind in das Dokumentationszentrum in Prora eingebrochen und haben Ausstellungsstücke gestohlen. Mitgenommen haben die Täter nach Angaben der Leiterin der Einrichtung, Katja Lucke, Exponate aus der NS-Zeit: unter anderem einen Werbekatalog aus dem Jahr 1937 für Reisen in den damaligen Kraft-durch-Freude-Gebäudekomplex. Außerdem wurden Kofferanhänger und Tickets für Schiffsreisen gestohlen. Ein Mitarbeiter des Zentrums hatte die beiden Täter auf frischer Tat ertappt, allerdings konnten sie dann unerkannt fliehen. | 18.12.2021 10:51