Schwerin: Volleyballerinnen vom SSC "volle Kanne" gegen Aachen

Für die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin steht vor den Feiertagen noch eine große Herausforderung an. Das Team von Trainer Felix Koslowski muss am Samstag um 18 Uhr beim Tabellenzweiten "Ladies in Black" Aachen antreten. Dass die Aachenerinnen derzeit so erfolgreich agieren, führte SSC-Spielführerin Femke Stoltenborg auf deren starke Abwehr zurück: "Die machen wenig Fehler und sind superstabil." Die Niederländerin betonte, dass man das Jahr erfolgreich abschließen möchte und kündigte an: "Wir gehen volle Kanne in das Spiel." | 18.12.2021 06:46