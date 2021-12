Stand: 13.12.2021 15:06 Uhr Rostock: Trauer um früh verstorbene Kinder

Der zweite Sonntag im Dezember ist der Weltgedenktag für verstorbene Kinder. Schon seit 20 Jahren gibt es aus diesem Anlass am Rostocker Südstadtklinikum einen Trauergottesdienst für zu früh geborene und gestorbene Kinder. Eltern, Geschwister und medizinisches Personal trafen sich am Sonntag am Eingang des Westfriedhofes zur Gedenkstätte, dort gab es eine Andacht, Musik und die Möglichkeit, Blumen niederzulegen. Ein wichtiges Ritual, sagt Krankenhausseelsorgerin Hilke Schicketanz. Denn gerade jetzt in Corona-Zeiten fühlen sich Trauernde oft allein gelassen. Rund 50 früh verstorbene Kinder mit einem Geburtsgewicht von weniger als 1000 Gramm gibt es jährlich im Klinikum Südstadt. | 13.12.2021 15:05