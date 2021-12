Stand: 11.12.2021 12:09 Uhr Schwerin: Bewährungsstrafe nach Attacke auf zwölfjähriges Mädchen

Das Amtsgericht Schwerin hat einen 30-jährigen Mann nach einer Attacke auf ein zwölfjähriges Mädchen wegen Nötigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung zu acht Monaten Gefängnis auf Bewährung verurteilt. Der Mann hatte zugegeben, das Mädchen im Mai von einer Bank am Bahn-Haltepunkt Schwerin-Mitte gezerrt und in Richtung der Gleise gezogen zu haben, auf denen ein Güterzug vorbei fuhr. Er habe sich von dem Mädchen und ihrer Freundin verspottet gefühlt und ihnen deshalb Angst machen wollen. Die Mädchen konnten sich wehren und befreien. Die Staatsanwaltschaft hatte erst wegen versuchten Totschlags ermittelt und den Mann, der ohne festen Wohnsitz war, in U-Haft nehmen lassen. | 11.12.2021 12:13