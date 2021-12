Stand: 10.12.2021 18:00 Uhr Schwerin: Bewährungsstrafe für falsche Ärztin

Eine falsche Medizinerin aus Kirgistan ist vom Landgericht Schwerin zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren verurteilt worden. Damit ist das Gericht dem Antrag der Staatsanwaltschaft gefolgt. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die 42-Jährige Honorare in Höhe von fast 900.000 Euro für Arztbehandlungen abgerechnet hatte, obwohl sie dazu keine Zulassung in Deutschland besaß. Eigentlich hätte sie nach ihrer Ankunft in Deutschland eine dreijährige Facharztausbildung machen müssen. Das hat sie unterlassen und sich stattdessen eine gefälschte Facharzturkunde besorgt. Die Frau hatte in Torgelow und in Bayern praktiziert. | 10.12.2021 18:00