Stand: 02.12.2021 06:50 Uhr Pasewalk: Rentner um 50.000 Euro betrogen

Online-Betrüger haben einen Rentner aus Pasewalk um mehr als 50.000 Euro gebracht. Der 69-Jährige hatte mehrere Wochen lang Geld an Unbekannte mit Hoffnung auf größeren Anlage-Gewinn überwiesen, wie eine Polizeisprecherin mitteilt. Das Geld sollte wie besprochen in Bitcoin-Währung gewandelt und angelegt werden. Am Ende habe der Mann aber festgestellt, dass das Geld weg ist und auch keine Bitcoins vorhanden waren. Als die angeblichen Geschäftspartner nicht erreichbar waren, habe der Mann Anzeige erstattet. | 02.12.2021 06:50