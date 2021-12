Stand: 02.12.2021 06:00 Uhr Wolgast: 450 Menschen demonstrierten gegen Corona-Maßnahmen

In Wolgast haben am Mittwochabend 450 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen in Mecklenburg-Vorpommern protestiert. Sie kritisierten die 2G-und 2G-Plus-Regeln. Verlesen wurde ein offener Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Die Polizei hatte die Teilnehmer aufgefordert, die vorgeschriebene Maskenpflicht einzuhalten. Dieser Aufforderung kamen viele nicht nach. Nach der Kundgebung am Wolgaster Hafen sorgten die weiterziehenden Demonstrations-Teilnehmer auf der B111 für Stau. | 02.12.2021 06:00