Stand: 23.11.2021 14:30 Uhr Nach ASP: Einschränkungen für Mastbetriebe in Sperrzone

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest in einem Mastbetrieb in Lalendorf im Landkreis Rostock müssen Schweinehalter mit mehr als 20.000 Tieren Einschränkungen hinnehmen. Darauf wies der Landkreis Rostock hin. Die Betriebe, darunter vier größere Bestände, liegen in einer Zehn-Kilometer-Sperrzone in den Kreisen Rostock und Mecklenburgische Seenplatte. Nach Angaben des Schweriner Agrarministeriums nehmen Schlachtbetriebe zum Beispiel keine schlachtreifen Schweine aus dieser Region mehr an, damit sie nicht ihre Exportzulassungen einbüßen. Außerdem gibt es strenge Beschränkungen für den Transport von Schweinen aus diesem Gebiet. | 23.11.2021 14:30