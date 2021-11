Stand: 17.11.2021 19:00 Uhr Greifswald: Uniklinik verschiebt planbare Eingriffe

Wegen der steigenden Zahl an Corona-Patienten will die Universitätsklinik Greifswald in den kommenden Wochen planbare Eingriffe verschieben. Das teilte das Klinikum am Mittwochnachmittag mit. Man wolle die Intensivstationen nicht überlasten, Notfälle aber weiter bestmöglich versorgen können. Bereits am Montag hatte das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg mitgeteilt, verschiebbare Eingriffe und Aufnahmen ab sofort auszusetzen. | 17.11.2021 19:00