Stand: 17.11.2021 14:15 Uhr Rügen-Hiddensee bei Atommüll-Endlagersuche wohl aus dem Rennen

Rügen-Hiddensee kommt als Atom-Müll-Endlager offenbar nicht mehr in Frage. Darauf hat der geologische Dienst des Landes verwiesen. Die Mindestanforderungen - etwa die Dicke des Wirtsgesteins von mindestens 100 Metern - werde in der Region nicht durchgängig erreicht. Der Geschäftsführer der Bundesgesellschaft für Endlagerung habe bei einer Online-Konferenz zur Endlagersuche bestätigt, man werde in der Bewertung der vorgelegten Daten möglicherweise schnell zu dem gleichen Schluss kommen. In einem ersten Schritt war nach der Untersuchung von geologischen Formationen bereits knapp die Hälfte der Landesfläche als ungeeignet ausgeschlossen worden. | 17.11.2021 14:15