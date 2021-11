Stand: 11.11.2021 05:20 Uhr Nordwestmecklenburg: Neuer Geflügelpest-Fall nachgewiesen

Im Landkreis Nordwestmecklenburg gibt es einen weiteren Vogelgrippe-Fall. Bei einer am Wariner See tot aufgefundenen Graugans sei der hochpathogene Subtyp H5N1 nachgewiesen worden. Es muss davon ausgegangen werden, dass weitere Wildvögle betroffen sind, so Landrat Tino Schomann. Geflügelhalter sollten ihre Tiere schützen und sich an die angeordneten Sicherheitsmaßnahmen halten. | 11.11.2021 05:20