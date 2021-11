Stand: 05.11.2021 12:40 Uhr Grenzregion: Bundespolizei nimmt Schleuser fest

Die Bundespolizei hat in der Region zwischen Blankensee und Pomellen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in den vergangenen 24 Stunden fünf Schleusungen mit 36 Flüchtlingen verhindert. Vier mutmaßliche Schleuser wurden festgenommen. Dabei kam es auf der A11 zu einer kurzen Verfolgungsjagd. An den ersten vier Tagen im November wurden allein in Vorpommern bereits mehr als 80 Frauen und Männer bei illegalen Einreisen gestoppt. | 05.11.2021 12:40