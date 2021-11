Stand: 05.11.2021 11:00 Uhr Ahrenshoop: Strand und Dünen werden mit Sand aufgespült

In Ahrenshoop (Landkreis Vorpommern-Rügen) soll nach Angaben von Bürgermeister Benjamin Heinke am Sonnabend die Aufspülung des Strandes beginnen. Für den Küstenschutz sollen 650.000 Kubikmeter Sand den Strand und die Dünen verbreitern. Der Sand kommt aus einer maritimen Lagerstätte vor Graal-Müritz. Bevor er an Land gespült wird, sorgen Filter und Magneten dafür, dass keine Munitionsreste vom Grund der Ostsee an den Strand gelangen. | 05.11.2021 11:00