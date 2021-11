Stand: 05.11.2021 07:20 Uhr Stralsund: Kerze löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Am frühen Donnerstagabend hat es in einem Mehrfamilienhaus in Stralsund gebrannt. Ein Hausaufgang wurde durch die Polizei evakuiert, die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Eine 45 Jahre alte Frau musste wegen einer leichten Rauchgastvergiftung vor Ort medizinisch behandelt werden. Nach Abschluss der Löscharbeiten stellten die Beamten fest, dass vermutlich eine brennende Kerze unter einem Wäscheständer den Brand verursachte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern jedoch an. Der Schaden wird auf 1.500 Euro geschätzt. | 05.11.2021 07:25

