Stand: 04.11.2021 16:20 Uhr Vorpommern-Greifswald: Vier Geflügelpest-Fälle nachgewiesen

Im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind vier weitere Geflügelpest-Fälle registriert worden. Das hat das Veterinäramt auf Anfrage von NDR 1 Radio MV bestätigt. Dabei handelt es sich um zwei Schwäne - sie wurden am Wochenende in Wolgast gefunden - und zwei Wildgänse, die in Zinnowitz und Murchin entdeckt worden waren. Bei allen Tieren wurde ein Vogelgrippe-Erreger nachgewiesen. Im Friedrich-Löffler-Institut auf dem Riems wird jetzt genauer untersucht, um welchen Erreger es sich handelt. Das Veterinäramt kündigte an, dass Tierhalter entlang von Gewässern und der Küstenlinie ihre Tiere wieder aufstallen müssen. Eine entsprechende Verfügung wird in den kommenden Tagen erlassen. Der Greifswalder Tierpark konnte nach mehreren Vogelgrippe-Fällen wieder öffnen. Hier herrscht allerdings noch immer Stallpflicht. | 04.11.2021 16:20