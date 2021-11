Stand: 04.11.2021 15:31 Uhr Westmecklenburg: Tierheime werden Hunde nicht los

Nach der großen Nachfrage nach Tieren und besonders nach Hunden in der Anfangszeit der Corona-Pandemie, vermitteln die Tierheime in Westmecklenburg zur Zeit nur noch selten Hunde an neue Besitzer. Laut Kerstin Lenz vom Tierschutzbund haben die Menschen vor allem Welpen mitgenommen und auch erwachsene Hunde mit einem freundlichen Wesen. Jetzt seien noch die Hunde in den Heimen, die verhaltensauffällig sind oder sehr groß, diese seien kaum zu vermitteln. Auch hätten viele Interessenten Tiere aus dem Internet, so Lenz. Die Preise für Mischlings-Welpen seien im vergangenen Jahr von 300 auf über 1.000 Euro gestiegen. Nun gebe es erste Anrufe von Hobby-Züchtern, die ihre Welpen nicht mehr los würden. | 04.11.2021 15:30