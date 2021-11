Stand: 03.11.2021 18:50 Uhr Rostock: Bockhahn als Sozialsenator wiedergewählt

Der Linken-Politiker Steffen Bockhahn bleibt Sozialsenator in Rostock. Die Bürgerschaft der Hansestadt wählte ihn am Mittwochnachmittag für eine weitere Amtszeit. In geheimer Wahl stimmte eine knappe Mehrheit für Bockhahn. 28 Stimmen bekam er - und damit eine mehr als nötig. Somit kann Bockhahn weitere sieben Jahre als Senator für Jugend, Soziales, Gesundheit und Schule arbeiten. Und er bleibt zweiter Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Die Gegenkandidatin, eine erfahrene Oberregierungsrätin aus Hamburg, blieb chancenlos. | 03.11.2021 18:50