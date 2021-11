Stand: 02.11.2021 16:45 Uhr Neubrandenburg: Zwei Bewerber für Amt des Oberbürgermeisters

In Neubrandenburg endet die Bewerbungsfrist für das Amt des Oberbürgermeister. Zwei Bewerber stehen fest: Amtsinhaber Silvio Witt und Herausforderer Gunar Mühle (beide parteilos). Der 43-jährige Diplom Betriebswirt Witt war lange Zeit der einzige Bewerber. Erst vor einer Woche nominierte die Links-Partei den 58-jährigen Informatiker Mühle als weiteren Kandidaten. 2015 hatte es noch sechs Bewerber gegeben. Die SPD will den Amtsinhaber unterstützen. CDU und AfD konnten trotz Absichtserklärung keinen geeigneten Kandidaten finden. Die Wahl findet am 16. Januar statt. | 02.11.2021 16:45