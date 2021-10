Stand: 29.10.2021 13:30 Uhr Warin: Sanierung vom havarierten Wehr nicht vor 2023

Die Bauarbeiten am havarierten Wehr in Warin (Nordwestmecklenburg) verzögern sich weiter. Eigentlich sollte ein zweites Provisorium im Herbst gebaut werden, das wird voraussichtlich erst im Frühjahr des kommenden Jahres passieren, weil ein wichtiges Gutachten nicht fertig wird. Aktuell wird das Wasser durch mehrere Kunststoffrohre durch den Mühlengraben geleitet. Die sind aber nicht geeignet, um freizuliegen. Deswegen würde, wenn die Rohre jetzt platzen, keiner für Schäden haften. Eigentlich sollte im Herbst stattdessen ein Stahlrohr verlegt werden. Das wird nun wohl erst im Fühjahr klappen, so der Bürgermeister von Warin. Damit kann die eigentliche Sanierung des Wehrs nicht vor 2023 beginnen. Das Wehr regelt den Wasserstand zwischen dem großen Wariner See und dem Glammsee. Als es vor anderthalb Jahren havarierte, war die viel befahrene Bundesstraße 192 tagelang gesperrt. | 29.10.2021 13:30