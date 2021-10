Stand: 28.10.2021 05:00 Uhr Rostock: HC Empor gewinnt gegen Gummersbach

In der 2. Handball-Bundesliga der Männer hat der HC Empor Rostock für eine große Überraschung gesorgt. Gegen den Vfl Gummersbach gewannen die Rostocker mit 34 zu 33. Entscheidend war am Ende die Teamleistung und Jonas Tümmler. Der Kreisläufer erzielt insgesamt 15 Tore. Bereits am Wochenende findet das nächste Topspiel in der Stadthalle statt. Dann empfängt der HC Empor Rostock Eintracht Hagen. | 28.10.2021 05:00