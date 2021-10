Stand: 23.10.2021 18:14 Uhr Greifswald: Herbstsynode des Pommerschen Kirchenkreises

In Greifswald ist der Pommersche Evangelische Kirchenkreis der Nordkirche zu seiner Herbstsynode zusammengekommen. Die Mitglieder beschlossen mehrheitlich den Haushalt für das Jahr 2022. Insgesamt stehen dem Kirchenkreis für das kommende Jahr mindestens 15,5 Millionen Euro aus der Nordkirche und Staatsleistungen zur Verfügung. Tobias Sarx wurde im zweiten Wahlgang durch die Synodalen zum neuen Propst für den Bereich Stralsund gewählt. Der 46-Jährige besetzt das Amt für die kommenden zehn Jahre und tritt damit die Nachfolge von Pröpstin Helga Ruch an, die im Frühjahr 2022 in den Ruhestand geht. | 23.10.2021 18:14

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Die Nachrichten | 23.10.2021 | 18:30 Uhr