Stand: 23.10.2021 12:55 Uhr Rostock: Musikvideopreis für Neustrelitzer Pop-Duo Children

Das Video "Florales Muster" des aus Neustrelitz stammenden Pop-Duos Children von der Berliner Regisseurin Isis Struiksma hat den PopFiSH Musikvideopreis 2021 gewonnen. Die mit 1.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Freitagabend in Warnemünde übergeben. Insgesamt waren laut Veranstaltern mehr als 60 Musikvideos aus den Bereichen Rap, Indie, Punk, Elektro, Pop, Jazz und Rock eingereicht worden. Der PopFiSH Musikvideopreis wird den Angaben zufolge seit 2014 vom FiSH Filmfestival und der PopKW, dem Landesverband für populäre Musik und Kreativwirtschaft MV, an das beste aktuelle Musikvideo von Film- oder Musikschaffenden aus dem Land vergeben. | 23.10.2021 12:54

