Stand: 23.10.2021 11:45 Uhr Neubrandenburg: AG Fünfeichen begeht 30. Jubiläum

Der Opferverband Arbeitsgemeinschaft Fünfeichen begeht in Neubrandenburg sein 30. Jubiläum. Geplant sind unter anderem eine Kranzniederlegung sowie ein ökomenischer Gottesdienst in der Mahn - und Gedenkstätte Fünfeichen. Anwesend wollen auch sieben Überlebende sein, teilte die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft, Rita Lüdke, mit. Fünfeichen - südlich von Neubrandenburg - war ab 1939 Kriegsgefangenlager der Wehrmacht. Gefangen gehalten wurden dort meist Soldaten der Roten Armee und das unter menschenunwürdigen Bedingungen. Bis Ende des zweiten Weltkrieges waren es insgesamt 120.000 Menschen aus elf Nationen. Dabei kamen 5.600 Soldaten ums Leben. Nach 1945 wurde Fünfeichen Lager des sowjetischen Militär-Geheimdienstes NKWD. Etwa 15.000 Menschen sind dort bis 1948 eingesperrt gewesen, die meisten won ihnen unschuldig. Rund ein Drittel starb an den schlechten Haftbedingungen. Später wurde das Lagergelände von der NVA und Bundeswehr genutzt. | 23.10.2021 11:45