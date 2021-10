Stand: 19.10.2021 15:55 Uhr Seenplatte: Alkoholisierte Fahrer von Polizei gestoppt

Gleich mehrfach hat die Polizei am Montag im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte alkoholisierte Kraftfahrer aus dem Verkehr gezogen. Ein 47-Jähriger wurde zwischen Silz und Malchow mit 3,78 Promille gestoppt. In Demmin stieg ein 48-Jähriger mit knapp 2,5 Promille Atemalkoholwert in seinen Transporter. In beiden Fällen hatten Zeugen die Polizei gerufen. Den dritten Alkoholsünder erwischten die Beamten dann bei einer Routinekontrolle in der vergangenen Nacht in der Neubrandenburger Oststadt. Bei einem 61-jährige Autofahrer zeigte das Messgerät 1,74 Promille. Alle drei müssen mit einer Strafanzeige rechnen, Führerscheine und Fahrzeugpapiere wurden eingezogen. | 19.10.2021 15:55