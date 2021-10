Stand: 18.10.2021 14:07 Uhr Groß Lüdershagen: Ein Toter bei Verpuffung

Bei einer Explosion in einem Haus in Groß Lüdershagen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher sagte, ereignete sich der Vorfall im Zusammenhang mit dem angekündigten Besuch eines Gerichtsvollziehers am Montag. Der Mann wollte mit dem Bevollmächtigten eines Energieunternehmens Strom und Gas abstellen, wie der Amtsgerichtsleiter sagte. Der Hausbesitzer habe aber nicht geöffnet. Anschließend kam es den Angaben zufolge zu der Explosion. Bei dem Toten handele es sich vermutlich um den Hausbesitzer, hieß es. | 18.10.2021 14:06