Stand: 18.10.2021 11:11 Uhr Giftnotruf: Bisher vier Menschen in MV mit Pilzvergiftungen

Vier Menschen in Mecklenburg-Vorpommern haben sich in diesem Jahr schon wegen einer Pilzvergiftung an den Giftnotruf gewendet. Sie hatten nach dem Verzehr selbst gesammelter Pilze Vergiftungserscheinigungen bei sich festgestellt, die sich dann bestätigten. Der Giftnotruf registriert in diesem Jahr vermehrt Meldungen von mutmaßlichen Pilzvergiftungen. In den meisten Fällen bestätigen sich diese aber nicht. | 18.10.2021 11:11

