Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Greifswald: Betrunkener E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Ein betrunkener Jugendlicher hat sich bei einem Unfall auf einem E-Scooter schwer am Kopf verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 18-Jährige in Greifswald am späten Freitagabend zusammen mit einem gleichaltrigen Bekannten auf dem Elektroroller unterwegs gewesen. Bei dem Versuch mit dem Fahrzeug zu wenden, stürzte der Fahrer und verletzte sich dabei schwer. Die Polizei fest, dass der Verletzte unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Behandlung sowie zur Entnahme einer Blutprobe in die Universitätsmedizin gebracht. Gegen den jungen Mann werde jetzt wegen des Verdachtes der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt. | 16.10.2021 06:57