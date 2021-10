Stand: 04.10.2021 05:18 Uhr Pasewalk: Polizei sucht Tankstellenräuber und mögliche Zeugen

Die Polizei in Pasewalk fahndet nach einem Tankstellenräuber. Nach Angaben einer Angestellten war am Sonntagabend ein dunkel gekleideter und mit einem Tuch maskierter, etwa 1,75 Meter großer Mann in die Tankstelle gekommen. Bewaffnet mit einem Messer forderte er in akzentfreiem Hochdeutsch die Herausgabe des Geldes. Da die Einnahmen bereits im Tresor lagerten, zu dem die Kassiererin keinen Zugriff hatte, flüchtete er ohne Beute. Die Angestellte blieb unverletzt. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben ohne Erfolg. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. | 04.10.2021 05:18