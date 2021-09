Stand: 15.09.2021 10:58 Uhr Schwerin: Baby und Kleinkind im Zug allein

Im Zug von Bad Kleinen nach Schwerin sind ein Baby und ein Kleinkind allein unterwegs gewesen. Der Vater war beim Halt in Bad Kleinen ausgestiegen, um eine Zigarette zu rauchen, er verpasste daraufhin die Weiterfahrt. Seine 9 Monate und 2 Jahre alten Kinder fuhren alleine weiter. Eine Augenzeugin rief die Polizei, die dann die Kinder am Schweriner Bahnhof in Obhut nahm. Der sichtlich erschrockene Vater, so die Polizei, sei mit dem nächsten Zug nachgekommen und konnte seine Kinder wohlbehalten in Empfang nehmen. | 15.09.2021 10:58