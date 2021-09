Stand: 14.09.2021 19:00 Uhr Goldberg: Amt verabschiedet Nutzungsplan für Militärgelände

Das ehemalige Kasernengelände in Goldberg im Kreis Ludwigslust-Parchim kann wohl doch ein Ferienressort werden. Das Amt Goldberg hat einen neuen Flächennutzungsplan für das Naturschutzgebiet verabschiedet. Der sieht nach Angaben des Bürgermeisters vor, dass die alte Kaserne aus den 1960er Jahren abgerissen werden darf. Entstehen können demnach bis zu 370 Ferienhäuser in schönster Lage zwischen Wald und Goldberger See. Der Landkreis Ludwigslust-Parchim müsse dem Vorhaben noch zustimmen. Ob es bereits Investoren gibt, die ein Ferienressort an der Stelle bauen wollen, sei noch nicht bekannt, so der Bürgermeister. Seit Mitte der 1990er Jahre verfällt das alte Militärgelände am Goldberger See. Frühere Pläne, zum Beispiel eine Erlebnispark oder ein deutlich größeres Ferienhausgebiet zu bauen, waren an den Regularien für das Naturschutzgebiet Nossentiner/Schwinzer Heide gescheitert. | 14.09.2021 19:00