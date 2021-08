Stand: 10.01.2021 07:08 Uhr Schwerin: Landwirtschaftsministerium warnt vor Geflügelpest

Das Landwirtschaftsministerium ruft Geflügelhalter in Mecklenburg-Vorpommern auf, ihre Tiere vor der Geflügelpest zu schützen. Zwar gibt es aktuell keine neuen Fälle, die Viren sind aber nicht weg. Zuletzt wurden Ende Juli infizierte Wildvögel in Niedersachsen entdeckt. Mit dem beginnenden Vogelzug im Herbst steigt auch die Gefahr, dass das Virus in Hausgeflügel-Bestände eingeschleppt wird. In MV war die Tierseuche im Oktober 2020 ausgebrochen, mehr als 340.000 Tiere mussten getötet und beseitigt, Tierhalter entschädigt werden. Die Gesamtkosten dafür: weit über fünf Millionen Euro. | 26.08.2021 15:12