Neustrelitz: Immergut Festival startet mit 3.000 Gästen

An diesem Donnerstag startet das Immergut Festival in Neustrelitz. Bis Sonnabend werden 3.000 Gäste erwartet - coronabedingt 2.000 weniger als in den vergangenen Jahren. Besucher müssen bei der Anreise einen negativen Schnelltest vorlegen. Nicht-geimpfte und nicht-genesene müssen sich vor Ort zusätzlich am extra eingerichteten Testzenter anstellen und noch einmal testen lassen. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, heißt es außerdem: Maske auf! Auf dem Festivalgelände können die Gäste dann rund 30 Bands auf drei Bühnen erleben, darunter Tocotronic, Giant Rooks oder Drangsal. | 26.08.2021 10:39