Stand: 26.08.2021 10:32 Uhr Waren: 10 Jahre RAAbatz Medienwerkstatt

Die RAAbatz Medienwerkstatt Mecklenburgische Seenplatte fördert seit 10 Jahren die Medienkompetenz junger Menschen in MV. Heute wird an der Georgenkirche in Waren das große Jubiläum gefeiert. Zum Auftakt um 11.30 Uhr wird der Kurzfilm "Und ich war 17" uraufgeführt - eine Dokumentation über Judit Varga. Sie ist eine der letzten Zeitzeuginnen des KZ-Außenlagers Retzow bei Rechlin. Die Arbeit der Medienwerkstatt wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Ehrenamtspreis und fünf mal mit dem Medienkompetenzpreis des Landes. | 26.08.2021 10:31