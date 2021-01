Stand: 25.01.2021 14:59 Uhr Crivitz: Tödlicher Wohnungsbrand durch fahrlässiges Verhalten

Fünf Tage nach einem Feuer mit einer Toten in einem Mehrfamilienhaus in Crivitz stehen die Identität des Opfers und die Brandursache weitgehend fest. Wie ein Polizeisprecher erklärte, starb die 57-jährige Mieterin, die allein in der Brandwohnung gelebt hatte. Das hätten rechtsmedizinische Untersuchungen ergeben. Klar sei auch, dass der Brand durch fahrlässigen Umgang mit offenem Feuer in dieser Wohnung verursacht worden ist. Das habe ein Brandgutachter festgestellt. Eine technische Ursache wurde ausgeschlossen. | 25.01.2021 14:57