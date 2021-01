Stand: 24.01.2021 17:42 Uhr Schwerin: Dutzende Corona-Verstöße an Cross-Strecke

Die Polizei hat bei einem Einsatz am Sonntag in Schwerin Dutzende Verstöße gegen die Corona-Verordnung geahndet. Die Beamten hatten am Mittag eine Ansammlung von Menschen und Fahrzeugen auf der Cross-Strecke im Gewerbegebiet aufgelöst. Insgesamt 46 Fahrzeuge und 108 Personen wurden kontrolliert. Dabei wurden 63 Corona-Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung festgestellt. | 24.01.2021 17:41